Amfi Tiyatro Didim’e çok yakıştı

29 Haziran 2022 Çarşamba, 10:55

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’ın seçim vaatleri arasında bulunan, Didim 2. Koy’da denizin mavisi ile ilçenin eşsiz yeşilinin buluştuğu noktada yükselen Didim Amfi Tiyatro, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Millet İttifakı üyesi siyasetçilerin katıldığı tören ile açıldı.

İçerisinde 3 bin 500 kişi kapasiteli etkinlik alanı, otopark, restoran ve yeşil alan gibi birçok farklı tesisi barından Didim Amfi Tiyatro’nun açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, “2014 yılında halkımızın teveccühü ve takdirleri ile çıktığımız bu yolda bir söz vermiştik; Didim’i daha güzel bir kent yapacaktık. Her geçen gün nüfusu artan, projeleri ve yatırımları ile Türkiye’nin örnek aldığı bir turizm kenti olma yolunda hızla ilerleyen iyi yaşam kenti Didimimizde o söz verdiğimiz projelerimizin temelini attık. Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile ortak çalışma kültürünün getirdiği güzel sonuçlar kentimize değer katıyor” dedi. Didim Amfi Tiyatro açılış haftasında birçok etkinliğe de ev sahipliği yaptı. İlk konseri Senfoni Orkestrası tarafından yapılan Didim Amfi Tiyatro’nun emsalsiz akustiğinde hafta boyunca dünyanın dört bir yanından ezgiler yükseldi. Ünlü şarkıcı Melek Mosso ve Türk Halk Müziği’nin eşsiz sesi Selda Bağcan, Didim Amfi Tiyatro’da kente tatile gelen yerli ve yabancı turistler ile Didimli vatandaşlarla buluştu. Konserlere 30 binden fazla vatandaş katıldı.

FESTİVALLER KENTİ DİDİM

Türkiye’nin ilk ve tek vegan dostu kenti Didim, mayıs ayında düzenlenen VegFest’in ardından Lavanta Festivali’ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bu yıl 3. kez düzenlenecek festival, bir kez daha kartpostallık manzaraları binlerce katılımcı ile buluşturacak. Temmuz ayında düzenlenecek festival, kent ekonomisine de büyük katkı sağlayacak. Vatandaşları Lavanta Festivali’ne katılmaya davet eden Atabay, “Her yıl gerek VegFest, gerek Zeytin Festivali ve gerekse de Lavanta Festivali gibi birçok farklı etkinlik ile kentimizde 12 ay boyunca turizmi sürdürmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Lavanta Festivali’de bu yıl bir kez daha temmuz ayında kapılarını açacak. Tüm vatandaşlarımızı festivalimize katılmaya davet ediyoruz” diye konuştu.