Amiral Cem Gürdeniz’den deprem için çağrı: Gölcük’teki hata yapılmasın, Amfibileri İskenderun’a yönlendirin

Türkiye'yi derinden etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremin ardından emekli Tümgeneral Cem Gürdeniz önemli bir çağrıda bulundu. Gürdeniz ''Türkiye, Gölcük depreminde yaptığı hatayı yapmamalı ve amfibi gemilerimizin iş makineleri götürmesi ve harp hastaneleri kurması için derhal İskenderun’a yollamalı” ifadelerini kullandı.

Çağdaş Bayraktar
Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 14:11
Amiral Cem Gürdeniz’den deprem için çağrı: Gölcük’teki hata yapılmasın, Amfibileri İskenderun’a yönlendirin
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Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde birçok ilde can ve mal kaybına neden oldu. Deprem sonrası arama kurtarma faaliyetleri sürerken Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, amfibi gemilerinin de bu kapsamda İskenderun’a yönlendirilmesi çağrısında bulundu. 

Deprem bölgesine en yakın liman bölgesinin İskenderun olduğuna dikkat çeken Gürdeniz, “Türkiye, Gölcük depreminde yaptığı hatayı yapmamalı ve amfibi gemilerimizin iş makineleri götürmesi ve harp hastaneleri kurması için derhal İskenderun’a yollamalı” ifadelerini kullandı. Gürdeniz benzer uygulamaların dünyanın çeşitli yerlerinde yapıldığını anımsatarak “İtalyanlar, 2010 yılının ocak ayında Haiti’de meydana gelen depreme en yeni uçak gemisi ITS CAVOUR'u henüz donanmaya teslim etmedikleri halde göndermişlerdi” dedi. 

Amfibi gemilerimizin yanı sıra Anadolu amfibi hücum gemisinin de zaman geçmeden hastane ve barınma maksadıyla gönderilmesinin düşünülebileceğini söyleyen Gürdeniz, bu gemilerin en az 2 bin kişi kapasitesini karşılayabileceğini belirtti. 

TCG Anadolu (L-400)

231 metre uzunluğa, 32 metre genişliğe ve 58 metre yüksekliğe sahip TCG Anadolu(L-400), 5440 m2 güverteye sahipken üzerinde 6 iniş alanı ve 1 uçuş rampası bulunmakta.


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