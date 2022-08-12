Amonyak tankını temizlerken zehirlenen işçi, toprağa verildi

12 Ağustos 2022 Cuma, 17:53

Gemlik Özel Sanayi Bölgesi Ata Mahallesi Sanayi Caddesi'ndeki kalsiyum amonyum nitrat gübresi ile amonyak üretimi yapılan fabrikada, dün saat 15.00 sıralarında, amonyak tankına bakım için giren işçiler Halil İbrahim Aytaç, Zafer Yıldırım ve Muhammet Neyaman, gadna zehirlendi.

KURTARILAMADI

İhbar üzerine fabrikaya sağlık ekipleri sevk edildi. Tanktan çıkarılan işçiler, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerden Muhammet Neyaman, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

5 AY ÖNCE EVLENMİŞ

Muhammet Neyaman'ın cenazesi bugün memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesine getirildi. Seyyid Harun Veli Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Neyaman, Akyol Mezarlığı’nda toprağa verildi. Muhammet Neyaman'ın 13 Mart’ta evlendiği belirtildi.

Bu arada zehirlenen diğer işçiler Halil İbrahim Aytaç ve Zafer Yıldırım’ın tedavilerinin ardından taburcu edildiği bildirildi.