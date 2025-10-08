Anadolu Adliyesi'nde suçüstü: Avukat paraları alırken polis içeri girdi!

Sahte evrak düzenleyip müvekkillerini dolandırdığı iddiasıyla İstanbul Anadolu Adliyesi'nde suçüstü yakalanan şüpheli avukat tutuklandı.

ADLİYEDE SUÇÜSTÜ: PARA ALIRKEN YAKALANDI

Daha önce "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından tutuklanıp serbest bırakılan avukat Serkan K. hakkında yine aynı eylemlerde bulunduğu gerekçesiyle, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu Başsavcıvekili Onur Yılmaz'ın koordinasyonunda savcı Zafer Küçük tarafından soruşturma başlatıldı.

CEZAEVİNDE TANIŞTI, TAHLİYE SÖZÜ VERDİ

Soruşturma kapsamında şüpheli avukatın, tutuklu bulunduğu cezaevindeyken aynı koğuşta kalan Ferhat S'ye, kendisini tahliye ettireceğini söylediği öğrenildi.

1 MİLYON 300 BİN LİRA ALDI

Şüpheli Serkan K'nin tahliye olduktan sonra cezaevinde tahliye sözü verdiği Ferhat S'nin kardeşleri ile görüşerek onlardan 1 milyon 300 bin lira aldığı ve bu parayı mahkemeye yatırdığına dair sahte evraklar gösterdiği belirlendi.

İCRA DOSYASI İÇİN 600 BİN LİRA İSTEDİ

Şüphelinin, icra dosyasına yatıracağı gerekçesiyle 600 bin lira daha istemesi üzerine müştekilerden biri, polisle işbirliği yaparak parayı elden vereceğini söyleyip şüpheli avukatı buluşmak için Anadolu Adliyesi önündeki kafeteryaya çağırdı.

ADLİYEDE YAKALANDI

Buluşmaya gelen Serkan K, parayı aldığı esnada suçüstü yapılarak polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli Serkan K. müştekilerden vekaletlerini aldığını belirttiği savunmasında, "Bunların avukatlık işlerine ilişkin olarak takiplerini yapacaktım. İlk etapta tutarları 300 ve 355 bin dolar olan iki tane senede ilişkin olarak ihtiyati haciz talebinde bulundum. Bunlara ilişkin olarak evraklarım vardır. Almış olduğum paralar da bunlara ilişkin olarak giderler ve teminatlardır. Halihazırda para teminata dahi yetmemektedir, ben üzerime atılı olan suçlamaları kabul etmiyorum. Kimseyi tahliye veya beraat ümidiyle kandırmadım bu yönüyle menfaat teminim olmadı. Bugün almış olduğum 10 bin lira para müştekinin bana pasaportunu almam için ödediği paradır. Bu para 600 bin değildir." ifadelerini kullandı.

AVUKAT TUTUKLANDI

Şüpheli Serkan K, "resmi belgede sahtecilik" ve "serbest meslek sahibi kişilerin dolandırıcılığı" suçlarından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan avukatın müvekkili ile buluştuktan sonra para alması cep telefonu kamerasınca kaydedildi.