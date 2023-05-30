Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz kimdir? Serdar Karagöz kaç yaşında, nereden mezun?

Yayınlanma: 30.05.2023 - 10:59

Güncelleme: 30.05.2023 - 10:59

İktidara yakınlığıyla bilinen Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, seçim sürecinde ajans üzerinden yürütülen tartışmayı değerlendirmesi ile gündeme geldi.



SERDAR KARAGÖZ KİMDİR?



Serdar Karagöz, 25 Mayıs 1981’de, Sakarya’da doğdu. Serdar Karagöz Kartal Anadlu İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünde okudu. 2008’de Turkuvaz Medya Grubu’nda çalışmaya başladı. 2010’da yılında ABD’de New School University’de Medya çalışmaları alanında yüksek lisans eğitimi almaya başladı. 2012-2014 yılları arasında A Haber Televizyonu Birleşmiş Milletler Diplomasi Muhabiri olarak görev aldı. 2014 yılında 'Daily Sabah'ın genel yayın yönetmeni oldu. 2018'de TRT Uluslararası Haber Kanalları Genel Yayın Yönetmenliği görevine getirildi. 2021 yılında Anadolu Ajansı Genel Müdürü oldu.

SERDAR KARAGÖZ İMAMOĞLU'NU NEDEN DAVA EDECEK?

Habertürk canlı yayınında AA'nın Cumhurbaşkanı Seçimi sonuçlarını yayımlama sürecine ilişkin açıklamalar yapan Karagöz, sahadaki çalışanlardan ulaşan verileri geliş sırasına göre abonelerine sunduklarını belirtip

(Ekrem İmamoğlu sorusu üzerine) Hukuk birimimiz gerekli düzenlemeleri yaptı, kendisine dava açacağız. Bizim en büyük sermayemiz itibarımız ve ona en ufak zarar gelmesin diye elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. 2 bin 500 arkadaşım gece-gündüz çalışarak Anadolu Ajansı'nın itibarlı bir kurum olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Ama buna rağmen bize birisi hala 'Manipülasyon yapıyorsunuz, yalan söylüyorsunuz' diyorsa bu bizim itibarımıza yönelik bir saldırıdır, tabii ki dava açacağız. dedi.



