Anadolu, fen ve sosyal bilimler liseleri doldu öğrenciler imam hatip ve meslek liselerine yönlendirildi: İktidarın ‘gelecek gasbı’

Anadolu liseleri kontenjanlarının dolması nedeniyle öğrencilerin imam hatip liselerine yönlendirilmesine ilişkin konuşan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “MEB, yıllardır bilinçli bir biçimde anadolu lisesi kontenjanlarını azaltmakta, imam hatip ve meslek lisesi kontenjanlarını artırmaktadır. 2025 yılında da Fen, Anadolu ve Sosyal Bilimler lise kontenjanları 4 bin 80 azalırken imam hatip ve meslek lise kontenjanları bin 919 artmıştır” dedi.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonrası yerel yerleştirme takvimine göre hiçbir yere yerleşememiş öğrenciler ilçe milli eğitim müdürlüklerinde oluşturulan komisyonlar aracılığı ile yerleştirilecekler. Bazı yerlerde dolan anadolu liseleri ve boş kalan imam hatip liseleri kontenjanları nedeniyle ilçe milli eğitim müdürlüklerinin öğrencileri imam hatip liselerine yerleştirmeye çalıştığı öğrenildi.

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuştu. MEB’in ‘eğitimde dinselleştirme ve piyasalaştırma politikaları’nın çocuklara imam hatip ve özel okul dışında seçenek bırakmadığını vurgulayan Özbay, “İktidarın eğitim politikası; öğrencilerin tercihlerini, ihtiyaçlarını ve geleceğini değil; kendi ideolojik ve ekonomik hesaplarını gözetmektedir” diye konuştu.

‘TABLO TESADÜF DEĞİL’

Özbay, Antalya Muratpaşa’da başarı puanı 95 olan bir öğrencinin anadolu lisesi talebinin yok sayılarak imam hatip lisesine yönlendirildiğini açıkladı. Söz konusu gelişmeyi ‘Eğitim hakkına ve tercih özgürlüğüne açık bir saldırı’ olarak yorumlayan Özbay, “Bu tablo tesadüf değildir. Çünkü MEB, yıllardır bilinçli bir biçimde anadolu lisesi kontenjanlarını azaltmakta, imam hatip ve meslek lisesi kontenjanlarını artırmaktadır. 2025 yılında da Fen, Anadolu ve Sosyal Bilimler lise kontenjanları 4 bin 80 azalırken imam hatip ve meslek lise kontenjanları bin 919 artmıştır” dedi.

‘İDEOLOJİK POLİTİKALARIN SONUCU’

Öğrenci tercihlerinin hiçe sayıldığını ve iktidarın kendi siyasal hedefleri doğrultusunda eğitim sistemini dizayn ettiğini belirten Özbay, “Bugün yaşanan sıkışıklık, bu ideolojik ve plansız politikaların doğal sonucudur. Veliler, çocuklarını özel okullara kayıt yaptırmaya mecbur bırakılmaktadır. Eğitimde dinci ve piyasacı politikalar çocuklarımızın nitelikli kamusal eğitim hakkını ortadan kaldırmakta, eşitsizlikleri derinleştirmektedir” dedi.

Sistemin ‘öğrencileri imam hatiplere mecbur bırakmak, meslek liseleri üzerinden sermayeye köle yapmak ve özel okullara yöneltmek’ üzerine kurulu olduğunu ifade eden Özbay, eğitimde dinselleştirme ve piyasalaştırma politikalarının derhal terk edilmesi gerektiğini söyledi.

İktidar eliyle inşa edilen sistemin, bir gelecek gasbı olduğunu kaydeden Özbay, “Çocuklarımızın iradesini yok sayan, onları istemedikleri okullara zorlayan bu politikalara karşı Eğitim-İş olarak mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” ifadelerini kullandı.