Anadolu Otoyolu'nda korkunç kaza... 5'i çocuk 8 kişi yaralandı!

Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 5’i çocuk 8 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 03.07.2023 - 15:04
Anadolu Otoyolu'nda korkunç kaza... 5'i çocuk 8 kişi yaralandı!
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İstanbul’dan Ankara istikametine seyir halinde olan Sadık D. idaresindeki 33 TV 938 plakalı otomobil ile aynı istikamette seyir halinde olan Yunus Y. hakimiyetindeki 34 CSN 54 plakalı otomobil çarpıştı. 

İNCELEME BAŞLATILDI!

Edinilen bilgiye göre; çarpışmanın şiddetiyle sürücüler, Fatma D., Hümeyra D., Sümeyye D., Dilek Y., Elif Y. ve Zeynep Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle tek şeritten sağlanan trafik akışı, kazalı araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.


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