Edirne'de düğün dönüşü feci kaza: 2'si çocuk 6 yaralı!

Edirne Lalapaşa'da düğün dönüşü evlerine giden ailenin bulunduğu otomobil ile Bulgaristan plakalı aracın çarpıştığı kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 03.07.2023 - 13:09
Edirne'de düğün dönüşü feci kaza: 2'si çocuk 6 yaralı!
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Edirne'de sabaha karşı Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunda bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, düğün dönüşü Lalapaşa ilçesine bağlı Taşlımüsellim köyüne giden Cenker B. yönetimindeki 22 AZ 690 plakalı otomobil ile yol kenarındaki benzinliğe sapmak isteyen Ersin Ş. yönetimindeki H 3113 KB plakalı otomobil çarpıştı. Kazada iki araçtaki 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. 

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Edirne Sultan 1'nci Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunda geçişler, bir süre tek şeritten sağlandı. Otomobillerin kaldırılması ile trafik normale döndü.


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