Anadolu Otoyolu’nda korkunç kaza... Minibüs, tomruk yüklü TIR'a çarptı: 1 ölü, 20 yaralı

Yayınlanma: 07.08.2023 - 07:16

Güncelleme: 07.08.2023 - 07:16

Anadolu Otoyolu’nda, Ankara’dan İstanbul istikametine seyir halinde olan Ramazan E. idaresindeki tomruk yüklü TIR arıza yapınca, sürücü Gümüşova rampalarında aracını yol kenarına çekti.

ARKADAN ÇARPTI

Bu esnada aynı istikamette seyir halinde olan Erzurum’dan İstanbul’a giden Nasır Ö. idaresindeki Mercedes marka minibüs, tomruk yüklü TIR'a arkadan çarptı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

30 DAKİKA BOYUNCA KURTARILMAYI BEKLEDİ

Aracın ön kısmında sıkışan Asiye Ö.’nün kurtarma çalışmaları yaklaşık 30 dakika sürdü.

1 KİŞİ ÖLDÜ

Kazada 10’u çocuk 20 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken, 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza sebebiyle İstanbul istikameti tek şeritten verilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Kazada hayatını kaybeden kadın morga kaldırıldı.