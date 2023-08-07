Anadolu Otoyolu’nda korkunç kaza... Minibüs, tomruk yüklü TIR'a çarptı: 1 ölü, 20 yaralı
Düzce’de tomruk yüklü TIR'a arkadan çarpan minibüste 1 kişi öldü, 10’u çocuk 20 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Anadolu Otoyolu’nda, Ankara’dan İstanbul istikametine seyir halinde olan Ramazan E. idaresindeki tomruk yüklü TIR arıza yapınca, sürücü Gümüşova rampalarında aracını yol kenarına çekti.
ARKADAN ÇARPTI
Bu esnada aynı istikamette seyir halinde olan Erzurum’dan İstanbul’a giden Nasır Ö. idaresindeki Mercedes marka minibüs, tomruk yüklü TIR'a arkadan çarptı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
30 DAKİKA BOYUNCA KURTARILMAYI BEKLEDİ
Aracın ön kısmında sıkışan Asiye Ö.’nün kurtarma çalışmaları yaklaşık 30 dakika sürdü.
1 KİŞİ ÖLDÜ
Kazada 10’u çocuk 20 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken, 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza sebebiyle İstanbul istikameti tek şeritten verilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Kazada hayatını kaybeden kadın morga kaldırıldı.
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