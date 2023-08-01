Bingöl’de minibüs devrildi: 12 yaralı
Bingöl’ün Yedisu ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 12 kişi yaralandı.
Erzincan-Yedisu kara yolu Kabayel köyü mevkiinde feci bir kaza meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 12 KM 0461 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada yaralanan 12 kişi ambulanslarla Karlıova Devlet Hastanesine sevk edildi.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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