Anadolu Otoyolu'nda TIR ile kar küreme aracı köprüden uçtu: 2 ölü!

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde çarpışan TIR ve kar kürüme aracı köprüden uçtu. İki sürücünün de hayatını kaybettiği kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Otoyolu'nda TIR ile kar küreme aracı köprüden uçtu: 2 ölü!
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İHA
Yayınlanma: 11.02.2025 - 10:08

Anadolu Otoyolu Gümüşova mevkiinde sabah saatlerinde feci bir kaza meydana geldi.

Alınan bilgilere göre; Ankara'dan İstanbul yönüne giden Metin Çakmak (50) idaresindeki 74 DE 080 plakalı demir yüklü TIR, Sultaniye köyü mevkiinde köprü üzerinde kar nedeniyle tuzlama yapan Recep Gülaçtı (49) idaresindeki 06 BJY 431 plakalı karayolları tuzlama aracına çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle kar kürüme aracı ve TIR bariyerleri parçalayarak köprüden aşağı uçtu. Kazaya görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada her iki aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.


Etiketler: #Anadolu Otoyolu #bariyer #kaza #TIR

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