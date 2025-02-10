Mardin'de 'buzlu yol' kaza getirdi! Kayan araç şarampole devrildi: 2 yaralı
Mardin’in Mazıdağı ilçesinde buzlu yolda kayan hafif ticari araç şarampole devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.
Mazıdağı-Derik yolunda, gizli buzlanmanın olduğu Mazıdağı-Derik yolunda hareket halinde olan 01 AIN 51 plakalı hafif ticari araç, kayarak şarampole yuvarlandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: #mardin
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Birlikteyiz, hep birlikte olacağız'
- Mansur Yavaş'tan önseçim kararı
- Adana Demirspor sahadan çekildi
- CHP'ye 'kurultay' incelemesi!
- Murat Sancak'tan Okan Buruk'a sert sözler
- Kartalkaya dosyasından gelen koku
- Erdoğan'dan muhalefete 'Gazze' çıkışı
- Ehliyetler için yeni karar...
- 'İsrailliler Alaska'ya yerleştirilsin'
- Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem!