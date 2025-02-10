Mardin'de 'buzlu yol' kaza getirdi! Kayan araç şarampole devrildi: 2 yaralı

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde buzlu yolda kayan hafif ticari araç şarampole devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Mardin'de 'buzlu yol' kaza getirdi! Kayan araç şarampole devrildi: 2 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 10.02.2025 - 14:19

Mazıdağı-Derik yolunda, gizli buzlanmanın olduğu Mazıdağı-Derik yolunda hareket halinde olan 01 AIN 51 plakalı hafif ticari araç, kayarak şarampole yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.


Etiketler: #mardin

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