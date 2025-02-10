Çorum'da 'kar yağışı' kaza getirdi... Otomobil takla attı: 3 yaralı

Çorum’un Alaca ilçesinde kar yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Çorum'da 'kar yağışı' kaza getirdi... Otomobil takla attı: 3 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 10.02.2025 - 09:38

Alaca ilçesi Ankara-Tokat karayolu Sancı köyü, Ankara istikametinde seyir halinde olan Erkan K. yönetimindeki 06 HNT 01 plakalı otomobil, kar yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak tarlada takla attı.

Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Esra K. ve Fatma O. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #112 Acil #çorum

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