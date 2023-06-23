Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 9 kişi yaralandı!

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde yaşanan zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Düzce ve Sakarya'daki hastanelere kaldırıldı.

AA
Yayınlanma: 23.06.2023 - 17:15
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 9 kişi yaralandı!
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Sakarya'nın Hendek ilçesi Kalayık mevkii Ankara istikametinde, bir cip ve 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma, karayolları ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada 9 kişinin yaralandığı aktarıldı. Karayolları ve jandarma ekiplerinin, yaralıları örtüyle güneşten korumaya çalıştığı görüldü.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Düzce ve Sakarya'daki hastanelere kaldırıldı.

ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU!

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkanların yoğunluk oluşturduğu güzergâhta, kaza nedeniyle araç kuyruğu oluştu. Bölgede trafik akışının tek şeritten kontrollü sağlandığı ifade edildi.


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