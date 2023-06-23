Çorlu’da korkunç kaza: 1 çocuk öldü, 1’i ağır 3 çocuk yaralandı

Tekirdağ Çorlu’da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 çocuk öldü, 1’i ağır 3 çocuk yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 23.06.2023 - 12:25
Çorlu’da korkunç kaza: 1 çocuk öldü, 1’i ağır 3 çocuk yaralandı
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Sarılar yolu üzerinde iddiaya göre, Çorlu istikametine seyreden M.İ. idaresindeki otomobil, motosiklete arkadan çarparak tarlaya savruldu.

Bu sırada Çorlu istikametine seyreden N.B. yönetimindeki hafif ticari araç, fark etmeyerek yola savrulan yaralıya çarptı.

Kaza sonrası yola savrulan motosikletteki A.Ö. (16) ve Ahmet İşler (16) ağır yaralandı. Ayrıca otomobil de bulunan Ç.İ. (7) ve Ç.İ. (9) isimli 2 çocuk da hafif yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Ahmet İşler, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarmanın yaptığı alkol kontrolünde otomobil sürücüsü M.İ.’nin 1,60 promil alkollü olduğu tespit edildi. M.İ. gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Kazayla ilgili jandarmanın soruşturması sürüyor.


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