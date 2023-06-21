Afyonkarahisar-Konya yolunda feci kaza! Ulaşıma kapandı...
Konya'da trafik kazası nedeniyle kapanan Afyonkarahisar-Konya karayolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.
Latif Semin idaresindeki TIR'ın, Bahçesaray mevkiinde yakıtı bitti. Emniyet şeridine park edilen araca kısa bir süre sonra, sürücüsü henüz belirlenemeyen bir ticari araç çarptı.
ARAÇLAR YOLA DEVRİLDİ
Çarpmanın şiddetiyle TIR'da yüklü bulunan hafif ticari araçlar, yola devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
TRAFİĞE KAPANDI
Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, karayolu trafiğe kapandı.
Araç yoğunluğunun oluştuğu kara yolunda, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.
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