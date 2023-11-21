Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi İstanbul istikameti ulaşıma kapatıldı

nadolu Otoyolu'nda Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti bakım onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kapatıldı.

AA
Yayınlanma: 21.11.2023 - 08:18
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi İstanbul istikameti ulaşıma kapatıldı
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Otoyol üzerinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle ulaşım Abant Kavşağı'ndan itibaren kapandı.

Sürücüler, Karayolları ekipleri tarafından yol üzerinde bulunan ışıklı uyarı tabelaları ile Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna gitmeleri yönünde uyarılıyor.

Abant gişelerinde yola konulan dubalar ile D-100 kara yoluna yönlendirilen araçlar, Kaynaşlı gişelerinden yeniden otoyola girebilecek.

Ulaşımın, Karayolları ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından saat 22.00'de yeniden normale dönmesi planlanıyor.

Otoyolun, İstanbul-Ankara istikametinde ise ulaşım normal olarak sağlanmaya devam ediyor.


Anadolu Otoyolu

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