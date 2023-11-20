Bolu Dağı'nda kar yağışı durdu, ulaşım normale döndü

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu geçişinde kar yağışının durması ile 2 güzergahta ulaşım, normale döndü.

DHA
Yayınlanma: 20.11.2023 - 11:08
Bolu Dağı'nda kar yağışı durdu, ulaşım normale döndü
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Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu geçişinde dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar, gece saatlerine kadar devam etti. Yağış ile Bolu Dağı'nda kar kalınlığı, 30 santimetreye ulaştı.

NORMALE DÖNDÜ

Yağışın sabaha doğru kesilmesi ile trafiğin aksadığı D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu geçişinde ulaşım, normale döndü.

Sürücüler, 2 güzergahta sorun yaşamadan araçları ile yola devam etti.


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