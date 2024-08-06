Anadolu rock müziğinin babası Erkin Koray ölümünün 1. yılında anılıyor

Yayınlanma: 06.08.2024 - 12:09

Güncelleme: 06.08.2024 - 12:09

Şarkılarıyla Türk rock müziğinde iz bırakan ve Anadolu rock türünün kurucuları arasında kabul edilen ünlü müzisyen Erkin Koray'ın hayatını kaybetmesinin üzerinden 1 yıl geçti.

İstanbul'da 1941'de doğan Koray, müzik eğitmenliği yapan annesi Vecihe Koray'dan piyano öğrendikten sonra gitar dersleri aldı.

Ünlü müzisyen, arkadaşlarıyla 1950'li yıllarda kurduğu "Erkin Koray ve Ritimcileri" grubunda, dönemin güncel parçalarını çalmaya başladı.

Lise eğitiminin ardından 1960'lı yıllarda amatör olarak müzik çalışmalarını sürdüren Koray, askerden sonra gittiği Almanya'da "The Hiccups" isimli grupta 2,5 yıl gitarist olarak yer aldı.

Profesyonel çalışmalarına solo devam eden Koray, 1966'da İngilizce şarkılardan oluşan 45'lik bir plak çıkardı fakat plağın çok satmamasından ötürü bundan sonraki şarkılarını Türkçe yapmaya karar verdi.

"KIZLARI DA ALIN ASKERE" İLE MEŞHUR OLDU

1967'de piyasaya sürülen ve "Kızları da Alın Askere" ile "Aşk Oyunu" parçalarının yer aldığı 45'lik, ünlü müzisyenin Türkiye çapında tanınmasını sağladı.

Koray, 1969'da kurduğu "Yeraltı Dörtlüsü" grubuyla yeraltı müzik akımının öncülüğünü yaptı. Bu grubunda Jethro Tull, Pink Floyd ve Cream gibi gruplardan şarkılar uyarladı.

Daha sonra Almanya'da tanıştığı bas gitarist Jerzy Ziembrowski ile 1971'de "Super Group" adlı psikadelik rock grubunu kuran Koray, 1973'te müzik çalışmalarına solo devam etme kararı aldı.

Solo çalışmaları kapsamında 1973'ten 1999'a kadar 15 albüm piyasaya süren Erkin Koray, "İlla Ki", "Deli Kadın", "Tek Başına", "Öyle Bir Geçer Zaman Ki", "Arapsaçı", "Fesuphanallah", "Şaşkın", "Sevince" ve "Yalnızlar Rıhtımı" gibi kendi bestelediği şarkıların yanında "Cemalim" ve "Köprüden Geçti Gelin" gibi uyarlamalarıyla dikkati çekti.

"TÜRK ROCKININ BABASI"

Müzik kariyeri boyunca 14 stüdyo albümü ve 28 kısa albüm piyasaya süren Koray'ın çok sayıda derleme albümü de müzikseverlerle buluştu.

Ünlü sanatçı geçen yıl 7 Temmuz'da sosyal medya hesabında, yeni bir albüm piyasaya süreceğini duyurdu.

Yeni albüm duyurusundan bir ay sonra Erkin Koray, 7 Ağustos'ta, uzun süredir yaşadığı Kanada'nın Toronto şehrinde akciğer sorunları ve yaşlılığa bağlı problemleri nedeniyle kaldırıldığı hastanede 82 yaşında vefat etti.

Usta müzisyenin vefatını, Instagram hesabı üzerinden kızı Damla Koray, "Ben kızın ve seni baba deyip bağrına basan canlar, güzel enerjimizi, sevgimizi, saygımızı ve alkışlarımızı senden bir gün bile eksik etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. Eserlerin dilimizde, aşkın kalbimizde yaşayacak, daima ve ilelebet. Dilerim bu dünyada bulamadığın barış ve huzuru başka bir dünyada bulursun. Doğrusu hiç şaşmayan, tanıdığım en sağlam adam; Anadolu rockın mucidi, sevgili babam... Benim için yaptıklarına minnettarım. Ne desem hakkını vermiş olmam. Eminim 'senin çocuklar' da ülkelerini, kültürlerini ve onlara layık gördüğün cumhuriyeti ileri götürmek adına yaptıklarına her zaman minnettar kalacaktır. Hakkını helal et." ifadeleriyle duyurdu.

Koray, vasiyeti üzerine Toronto'daki Westminster Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Türk rock müziğinde çok sayıda yeni kuşak gruba ilham kaynağı olan Erkin Koray, dünyaca ünlü heavy metal grubu Orphaned Land tarafından "Türk rockının babası" olarak nitelendiriliyordu.

Koray ayrıca, Orhan Gencebay ile ürettikleri "elektro bağlama" sazıyla Türk müzik tarihine geçti.