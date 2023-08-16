Erkin Koray'ın kızından uyarı: O mezar babamın değil

Yayınlanma: 16.08.2023 - 10:00

Güncelleme: 16.08.2023 - 10:27

Anadolu Rock müziğinin efsane ismi Erkin Koray, 7 Ağustos'ta Kanada’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Usta sanatçının kızı Damla Koray Çamlıca, birkaç gündür sosyal medyada dolaşan ve babasının mezarı başında toplananları gösterdiği iddiasıyla paylaşılan görüntüyle ilgili Instagram hesabından uyarıda bulundu.

Sanatçının kızı, Kanada, Toronto'daki Westminster Mezarlığı & Anıt Mezarı'na defnedilen babasının mezarının üzerinde çiçekler olan mezar olmadığını belirtti.

Damla Koray Çamlıca, şu ifadeleri kullandı:

“Arkadaşlar tezcanlısınız… Sevdiğiniz insanı, dualarınızı eksik etmiyorsunuz. Hemen de koşmuşsunuz, çok teşekkür ederim. Günlerdir bir şey demeyeyim diyorum fakat baktım kitle büyüyor… Neyse diyeceğim o ki, bu fotoğrafta üzeri çiçekli olan mezar babamın değil. Onunki sağdaki arkanızı dönmüş olduğunuz yani… Sizin dualar kime gitti bilmiyorum. Neyse arada gidip dertleşmek isteyen olursa bilginiz olsun… Yine de düşünüp zahmet edip giden herkese şükranlarımı iletirim, çok kıymetlisiniz…”

İşte Damla Koray Çamlıca'nın paylaşımı: