Anadolu Sigorta hacklendi mi? Uygulamadan kullanıcılara önce küfürlü sonra 'kripto' bildirimi!

Anadolu Sigorta’nın uygulaması üzerinden kullanıcılarına ‘küfürlü bildirim’ gönderildi. Konu hakkında henüz bir açıklama yapılmazken, bir bildirim de ‘kripto para fırsatı’ şeklinde gönderildi.

Anadolu Sigorta hacklendi mi? Uygulamadan kullanıcılara önce küfürlü sonra 'kripto' bildirimi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.12.2024 - 00:44

Türkiye’nin ilk ulusal sigorta şirketi olan Anadolu Sigorta uygulaması üzerinden kullanıcılara küfür mesajları gitti. Kullanıcılar sosyal medya hesaplarından kendilerine gelen mesajları paylaşırken, sigorta şirketinden henüz bir açıklama gelmedi. 

Bildirimlerin hackleme sonucu mu gönderildiği konusu netleşmezken Anadolu Sigorta'dan da konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Anadolu Sigorta uygulamasından kullanıcılara daha sonra ‘kripto para fırsatı’ mesajı gelmeye başladı. 

"Aşağıdaki hesaba 1.000 dolar gönderirseniz, 2.000 dolar geri göndereceğim. Bunu yalnızca 30 dakika boyunca yapıyorum" bildirimleri gönderildi.


Etiketler: #anadolu sigorta #hack #bildirim

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