AnadoluJet, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkış ve varışlı 48 seferini iptal etti

02 Ocak 2023 Pazartesi, 20:50

Tük Hava Yollarının (THY) alt markası AnadoluJet, yarın Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan gerçekleştirilmesi planlanan 48 uçuşun iptal edildiğini duyurdu.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, "Düşük görüş Sabiha Gökçen Havalimanı'nda operasyonu olumsuz etkilemektedir. Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin toplantısı sonrası alınan kararla yarın AnadoluJet tarafından icrası planlanan, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 48 uçuşumuz iptal edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Şirketin sosyal medya hesabından yapılan açıklama ise şöyle:

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı/varışlı bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Uçuşunuzun durumu için 0850 333 2 538 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir ya da http://bit.ly/AJ-UcusSorgu adresini ziyaret edebilirsiniz.

Meteoroloji’den İstanbul başta olmak üzere Marmara’nın birçok iline sis uyarısı geldi.

Yapılan açıklamada, “Trakya, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa’nın batısı ve Manisa’da özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis beklendiğinden görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” ifadeleri kullanıldı.

VALİ YERLİKAYA AÇIKLAMA YAPTI

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün verilerini paylaşan İstanbul Valisi Yerlikaya, İstanbul'da özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis beklendiğini belirtti.

İstanbul'da sis nedeniyle yarın AnadoluJet'in, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 48 uçuşu iptal edildi.