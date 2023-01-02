İstanbul’a sis uyarısı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sis nedeniyle görüş mesafesinde azalma ve ulaşımdaki aksamalara karşı yurttaşları uyardı.

cumhuriyet.com.tr
02 Ocak 2023 Pazartesi, 19:13
İstanbul’a sis uyarısı
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sis nedeniyle görüş mesafesinde azalma ve ulaşımdaki aksamalara karşı vatandaşları uyardı.

Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre, İstanbul'da özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis beklendiğini belirtti.

Yerlikaya, "Görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı lütfen dikkatli ve tedbirli olalım" uyarısı yaptı.


Ali Yerlikaya meteoroloji

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