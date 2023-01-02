İstanbul’a sis uyarısı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sis nedeniyle görüş mesafesinde azalma ve ulaşımdaki aksamalara karşı yurttaşları uyardı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sis nedeniyle görüş mesafesinde azalma ve ulaşımdaki aksamalara karşı vatandaşları uyardı.
Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre, İstanbul'da özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis beklendiğini belirtti.
Yerlikaya, "Görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı lütfen dikkatli ve tedbirli olalım" uyarısı yaptı.
??#Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzün verilerine göre; #İstanbul'umuzda özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere #sis bekleniyor??— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 2, 2023
??Görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı lütfen dikkatli ve tedbirli olalım. pic.twitter.com/e7nX68xYEW
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