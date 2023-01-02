Kartal ve Pendik'te gökdelenler 'sisten' kayboldu
İstanbul, Anadolu Yakası'nda etkisini sürdüren sis nedeniyle gökdelenler gözden kayboldu. O anlar, yurttaşlar tarafından anbean kaydedildi.
Türkiye, yeni yılın ilk haftasına 'sis' ile uyandı. Sis nedeniyle sürücüler trafikte zorluk çekerken, Çanakkale Boğazı da transit gemilere kapandı.
Yoğun sisin bir etkisi de İstanbul'da uçak ve vapur seferlerine yönelik oldu. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar aksadı, bazı vapur seferleri ise iptal edildi.
GÖKDELENLER KAYBOLDU
Anadolu Yakası'nda sis, etkisini göstermeye devam ediyor.
Kartal ve Pendik'te bulunan gökdelenler, sis nedeniyle gözden kayboldu.
Gökdelenlerin sisten kaybolmasını bazıları fotoğraflayarak ölümsüzleştirdi.
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