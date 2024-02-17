Anagold’un taşeronu işçileri vardiyaya çağırdı: ‘Haberlere kulak asmayın, işe çıkıyoruz’

Yayınlanma: 17.02.2024 - 18:33

Güncelleme: 17.02.2024 - 18:33

Erzincan’ın İliç ilçesindeki Anagold Madencilik’te meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan 9 işçinin arama kurtarma çalışmaları dün gece itibarıyla başlarken, Çalık Holding’in ortağı olduğu, Anagold Madencilik'in taşeronu Çiftay şirketi, bugün işçileri vardiyaya çağırdı.

Şirketten işçilerin telefonlarına öğle saatlerinde, "Arkadaşlar normal vardıya devam ediyor. İşe çıkacakmış gibi hazır bir şekilde vardiya saatlerinde duyarlı olalım. Gereksiz haberlere kulak asmayalım. Gelişmelerden haberdar edeceğiz kimse yazılı bir izin almadan bir yere gitmesin" mesajı gönderildi.

Şirket, daha sonra da işçilere şu mesajı yolladı:

"Arkadaşlar hepimiz akşam vardiya saatinde işe çıkıyoruz. Vardiyada olan kamyon personel parkında toplanıp iş dağılımı yapıp işe çıkacağız. Eksiksiz herkes gelecektir. İzinde olan arkadaşlar hariç."