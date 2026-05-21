Anahtar Parti’den ‘mutlak butlan’ sonrası acil toplantı kararı

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı ile 21’inci Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davada verilen “mutlak butlan” kararının ardından siyasi partilerde peş peşe olağanüstü toplantı kararları alınmaya başlandı.

İYİ Parti ve Zafer Partisi’nin ardından bu kez Yavuz Ağıralioğlu liderliğindeki Anahtar Parti de acil toplantı kararı aldı.

Partiden yapılan açıklamada, Anahtar Parti Başkanlık Divanı’nın bu akşam saat 19.00’da Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu başkanlığında toplanacağı duyuruldu.

Açıklamada, toplantının CHP kurultaylarına ilişkin verilen “mutlak butlan” kararının ardından “acil gündemle” gerçekleştirileceği belirtildi.