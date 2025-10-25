Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu Cumhuriyet’e konuştu: ‘Sorunlarını teröristlerle konuşan bir siyaset ayakta zor kalır’

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu partisinin genel merkezinde ülke gündemine ilişkin gazetemize özel açıklamalarda bulundu. Partisinin birinci yılını kutladıklarını belirten Ağıralioğlu ‘siyasi münakaşa’ gündemli değil ‘daha iyi bir ülke’ gündemli bir teşkilat olduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2002’de vaat ettiklerini onun döneminde vaat ederek parti kurduğunu aktaran Ağıralioğlu, “Tayyip Bey’in yapmadığı neyi, nasıl yapacaksınız? diyorlar. Tayyip Bey de yapabilirdi ‘sistemleşmeyi, kurumsallaşmayı, kapasite kullanımını verimli hale getirmeye, denetimi, hesap verebilmeyi, adaleti, kalkınmanın mihengi haline getirmeyi’... Kalkınma ancak adaletle mümkündür. Tayyip Bey’in partisinin ismindedir bizim muhasebemiz” dedi.

İLK VAAT HUKUK

Memlekete ne vaat ediyorsunuz sorusunun ilk yanıtının 'hukuk' olduğunu söyleyen Ağıralioğlu, “Dünyada ‘çok adiller ama çok fakirler, mutsuzlar’ diye bir örnek yok. Adalet, sonucu zenginlik olan, güven olan bir şeydir” ifadelerini kullandı.

'KÜRTLER 'ÖCALAN TEMSİLCİMİZ DEĞİL' DEMELİ'

Cumhur İttifakı’nın başlattığı 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Ağıralioğlu, “Muhatap yanlış. Öcalan, sorunun çözümü için konuşalacak taraf olacaksa, siyasete ne gerek var? Sorunlarını teröristlerle konuşan bir siyaset ayakta zor kalır. Memlekette sorun çözeceğiz diye Kandil’de evlatlarımızı vura vura yaşlanmış katiller sürüsüne kamera mikrofon göndereceğiz utanmadan... Sonra Kürtlere ‘Biz sizin sorununuzu çözmek için Öcalan’ı muhattap almaya karar verdik’ Ne demek bu yani?” ifadelerini kullandı.

Ağıralioğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Türk milletinin canı kurbandır Kürtlere. Biz sizi PKK’ya vermeyeceğiz diye evlatlarımızı veriyoruz 41 yıldır. Şimdi Kürtler de ‘Öcalan bizim temsilcimiz değildir’ demek zorundalar. Bu uğurda 41 yıldır bedel ödeyen milletlerinin, devletlerinin hatrını sayacaklar ki, bu beraberlikte bölücülük cüret bulmasın. ‘Öcalan’dan avantaj yakalarız’ derlerse, PKK’dan hisselerine düşecek bir menfaat için sessiz kalırlarsa bu 41 yıllık bedelden hisselerine mahcubiyet düşer.”

'SUMUD FİLOSU KALDIRAMAMAK UTANÇ, TİCARETİ AYIPLIYORUM'

Erdoğan'ın Gazze hassasiyetinde samimi olduğunu savunan Ağıralioğlu aynı konu üzerinden eleştirilerini de sıraladı. Türkiye limanlarından Sumud filosu kaldıramamanın bir utanç olduğunu vurguladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu yargılamada Türkiye'nin lokomotif olması gerektiğini de belirten Ağıralioğlu, "İhracat listesinde hatrı sayılır bir mevki var, bunu ayıplıyorum" dedi.

'BİR YÖNETİM NEPOTİZMİ VAR'

"Türkiye'de istihdamın arası mensubiyet ile kapatılmalı, liyakat ile açılmalıdır" diyen Ağıralioglu "Sorunlarımızı doğru konuşma imkanını kaybettik. Toplumsal olarak bir değer aşınması var. Bir yönetim nepotizmi (kayırmacılık veya akraba kayırma) var. Bu kadar uzun iktidar mutlaka bozucu tesir yapıyor. Tayyip Bey bunu bildiği için '2 dönem kuralı' diyordu" değerlendirmesinde bulundu.