Anahtarı üzerinde bıraktı: Motosikleti çalındı

Yayınlanma: 29.12.2023 - 13:11

Güncelleme: 29.12.2023 - 13:11

Olay, Hastane Caddesi üzerindeki bir iş yeri önünde yaşandı. Deniz Batır isimli gencin ağustos ayında sıfır olarak 75 bin liraya satın aldığı motosiklet, işyerinin arka kısmında bulunan girişte park halindeyken kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı.

İşyerinin hem Hastane Caddesi’nde hem de Milli Egemenlik Mahallesi 9011. Sokak üzerinde girişi ve vitrini olduğunu belirten Deniz Batır, “Motosikletimi her zaman olduğu gibi 9011. Sokak’ta iş yerimin vitrininin önüne kontak üzerinde olarak bıraktım. Ön tarafta gelen malzemeleri kontrol edip geldiğimde motosikletimin yerinde olmadığını gördüm. Güvenlik kamerasını izlediğimde motosikletimin çalındığını fark ettim. Hemen polis merkezine giderek gerekli müracaatımı yaptım” dedi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde elinde poşet, başında bere olan siyah kıyafetli bir kişinin motosikletin yanına geldiği, biraz ileri gidip çevreyi kontrol ettikten sonra geri dönerek sanki kendi motosikletiymiş gibi motosiklete binip gittiği görüldü.