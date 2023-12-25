Kağıthane'de motosikletli saldırgan dehşeti: Kurşun yağdırdı!
Kağıthane'de motosikletli iki saldırgan yolda yürüyen bir kişiye silahla ateş açtı.
İstanbul'un Kağıthane ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde yolda yürüyen bir kişi motosikletli iki saldırganın hedefi oldu.
Motosikletli saldırganlar silahla ateş açtıkları kişiyi ağır yaraladı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Silahlı saldırı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Polis kaçan saldırganları arıyor.
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