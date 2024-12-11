Anahtarla yaraladı... Kocaeli'de 'park yeri' kavgası: 2 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park yeri nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.
Arapçeşme Mahallesi 1015 Sokak'ta araç park yeri nedeniyle S.C. ile E.S. ve A.K. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavga dönüşmesi üzerine S.C, aracındaki takım çantasından aldığı anahtarla E.S. ve A.K'yi yaraladı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Şüpheli S.C. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Etiketler: #kocaeli
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