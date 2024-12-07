Kocaeli'nde akaryakıt istasyonunda oraklı kavga: Çok sayıda kişi yaralandı

Kartepe ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda çıkan kavgada 4'ü bahçe orağıyla olmak üzere 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kocaeli'nde akaryakıt istasyonunda oraklı kavga: Çok sayıda kişi yaralandı
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AA
Yayınlanma: 07.12.2024 - 15:54

Kocaeli'nin Kartepe ilçesine bağlı Ertuğrul Gazi Mahallesi Şehitler Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda, akaryakıt alımı sırasında müşteri ile çalışan arasında tartışma çıktı.

Tartışma, diğer çalışanlar ile tarafların dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Kavgada 4'ü bahçe orağıyla olmak üzere 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.


Etiketler: #akaryakıt #istasyon #kavga #kocaeli

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