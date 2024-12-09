Kocaeli’de polislerden uyuşturucu baskınları: Çok sayıda tutuklama...

Yayınlanma: 09.12.2024 - 13:05

Güncelleme: 09.12.2024 - 13:06

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde uyuşturucu ve kaçakçılık olaylarına ilişkin çalışmalarına devam ediyor.

Bu çerçevede İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince 02-08 Aralık tarihleri arasında uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan, ticaretini ve sevkiyatını yapan şahısların engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda; 120 olayda 144 şahsa adli işlem başlatıldı, bu şahıslardan 18’i tutuklandı. Şahıslardan 122’si serbest, 4’ü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Gerçekleştirilen operasyonlarda; 654 gram skunk, bin 580 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 155 gram esrar, 115 gram metamfetamin, 1 gram eroin, 90 adet sentetik ecza, 2 adet extacy, 40 bin 900 TL , 44 adet fişek ve 3 adette hassas terazi ele geçirildi.

Öte yandan, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince aynı tarihler arasında şehirde gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda ise; 8 olayda 13 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

13 şahıs hakkında serbest yargılanma kararı verilen operasyon ve uygulamalarda; 11 gram esrar, 10 gram metamfetamin, 5 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ve 15 gram skunk ele geçirildi.