Kocaeli'de acı olay! Babaanne ile torununa otomobil çarptı: 3 yaşındaki çocuk ağır yaralı

Kocaeli’de karşıdan karşıya geçmeye çalışan babaanne ile torununa otomobil çarptı. Torunun ağır yaralandığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'de acı olay! Babaanne ile torununa otomobil çarptı: 3 yaşındaki çocuk ağır yaralı
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İHA
Yayınlanma: 09.12.2024 - 17:25

Kocaeli’nin Başikele ilçesinde yolun karşısına geçtiği esnada otomobilin çarptığı babaanne ile torunu yaralandı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Mahmutpaşa Mahallesi Karamürsel Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde bulunan M.A. idaresindeki 06 CRD 274 plakalı otomobil, siteden çıkıp yolun karşısına geçmekte olan babaanne R.E. ile torunu E.Z.E’ye çarptı.

3 YAŞINDAKİ ÇOCUK AĞIR YARALI

Çarpmanın şiddetiyle 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan babaanne ile torunu, Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü M.A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.


Etiketler: #Kocaeli Şehir Hastanesi #kocaeli

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