Üç öğrenci hayatını kaybetmişti: 'Festivale gitmeye hak kazandınız' deyip AKP'nin programına götürdüler
Konya’daki lise öğrencilerinin AKP Gençlik Kolları'nın "festival" adı altında düzenlediği etkinliğe 'Adana Gençlik Festivali’ne gitmeye hak kazandınız' mesajı atılarak götürüldükleri ortaya çıktı.
AKP Gençlik Kolları Başkanlığı, İstanbul'da CHP'nin miting düzenlediği 21 Mayıs’ta AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Adana’da “gençlik şöleni” adı altında parti etkinliği düzenlemişti.
Türkiye’nin birçok şehrinden öğrenciler otobüsle buraya taşınmıştı. Adana’daki etkinlikten Konya’ya dönen otobüste bulunan üç öğrenci de kaza sonrası yaşamını yitirmişti.
Sözcü’den Müslüm Evci’nin haberine göre Konya’nın Altınekin ilçesindeki lise öğrencilerini AKP’nin Konya’daki etkinliğine götürmek için AKP Gençlik Kolları tarafından “Adana Gençlik Festivali’ne gitmeye hak kazandınız” mesajı gönderildi.
EĞİTİM-İŞ’TEN TEPKİ
Eğitim-İş, konuya dair hukuki girişim başlatıyor. Eğitim-İş Konya Şube Başkanı Özgür Ulaş Yiğit, şunları söyledi:
"Bir siyasi parti gençlik teşkilatı, çocuklarımızın özel olması gereken cep telefonu numaralarını nereden bulmuştur? Altınekin ilçesinden hangi okullardan, kaç lise öğrencisi kandırılarak bu akıl almaz organizasyona dahil edilmiştir?
Altınekin Kaymakamı, Altınekin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü derhal bu konu hakkında açıklama yapmak zorundadır. Ancak asıl izahat vermesi gereken adres, Konya AKP İl Başkanlığıdır.
Temennimiz odur ki bu gidişle yakında okuma bayramı adı altında ilkokul öğrencilerinin de kandırılmasıdır. Eğitim-İş sendikası olarak bu akıl almaz olayın peşini bırakmayacağımızı, bu olayın sorumlularından hukuki zeminde hesap soracağımızı herkesin bilmesini isteriz."
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