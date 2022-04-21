Erdoğan, AYM Başkanı Arslan'ı kabul etti

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan'ı kabul etti.

DHA
21 Nisan 2022 Perşembe, 22:03
Erdoğan, AYM Başkanı Arslan'ı kabul etti
Abone Ol google-news

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı kabul etti.

Kabul basına kapalı gerçekleşti.


AKP AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan Anayasa Mahkemesi

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler