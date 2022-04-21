Erdoğan, AYM Başkanı Arslan'ı kabul etti
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan'ı kabul etti.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı kabul etti.
Kabul basına kapalı gerçekleşti.
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