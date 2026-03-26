Anayasa Mahkemesi'nden 9 siyasi parti için karar!

Anayasa Mahkemesi'nden 9 siyasi parti için karar!

26.03.2026 07:33:00
Anayasa Mahkemesi'nden 9 siyasi parti için karar!

AYM; Yeniden Refah Partisi, Çoğulcu Demokrasi Partisi, Vatan Partisi, Vatanseverler Partisi, Al Sancak Partisi, Bağımsızlık Partisi, DEVA Partisi, Emekçi Hareket Partisi ve Liberal Demokrat Parti'nin farklı yıllara ait mali denetimlerini tamamladı.

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) 9 siyasi partinin mali denetimlerine ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre; Yeniden Refah Partisi, Çoğulcu Demokrasi Partisi, Vatan Partisi, Vatanseverler Partisi, Al Sancak Partisi ve Bağımsızlık Partisi'nin 2021, Demokrasi ve Atılım Partisi'nin (DEVA) 2021 ve 2022, Emekçi Hareket Partisi ve Liberal Demokrat Parti'nin 2022 yılına ait mali denetimleri gerçekleştirildi.

Yüksek Mahkeme, söz konusu partilerin anılan dönemlere ait kesin hesaplarının eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verdi.

İlgili Haberler

Son seçim anketinde çok sayıda parti baraj altında kaldı: İttifak planlarını değiştirecek sonuçlar!
Son seçim anketinde çok sayıda parti baraj altında kaldı: İttifak planlarını değiştirecek sonuçlar! SER-Ar'ın son seçim anketinde CHP birinci parti olurken, AKP yüzde 30.6 oyla ikinci sırada yer aldı. DEM Parti yüzde 9.2 puanla üçüncü parti olurken, yüzde 6.8 oy alan MHP baraj altında kaldı. Çalışmada, MHP ile birlikte 6 partinin de baraj altında kalması dikkat çekti.
AYM'den üç siyasi partiye suç duyurusu
AYM'den üç siyasi partiye suç duyurusu Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), 10 siyasi partinin mali denetimlerine ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Milli Mücadele Partisi, Güç Birliği Partisi ve Uyanış Partisi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
AYM, Adalet Partisi'nin ambleminin hükümsüzlüğüne karar verdi
AYM, Adalet Partisi'nin ambleminin hükümsüzlüğüne karar verdi Anayasa Mahkemesi, Demokrat Parti'nin amblemine karışıklığa yol açabilecek şekilde benzerlik taşıyan Adalet Partisi'nin ambleminin hükümsüzlüğüne ve siyasi parti sicilinden silinmesine karar verdi.