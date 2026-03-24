AYM'den üç siyasi partiye suç duyurusu

AYM'den üç siyasi partiye suç duyurusu

24.03.2026 09:24:00
AYM'den üç siyasi partiye suç duyurusu

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), 10 siyasi partinin mali denetimlerine ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Milli Mücadele Partisi, Güç Birliği Partisi ve Uyanış Partisi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Buna göre, Ülkem Partisi, Milli Mücadele Partisi, Güç Birliği Partisi'nin 2020, Kürdistan Özgürlük Partisi, Toplumcu Kurtuluş Partisi, Devrim Hareketi Partisi, Umut Partisi, Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi, Emekçi Hareket Partisi'nin 2021, Uyanış Partisi'nin ise 2023'e ait mali denetimleri gerçekleştirildi.

3 PARTİYE SUÇ DUYURUSU

Yüksek Mahkeme, Milli Mücadele Partisi ve Güç Birliği Partisi'nin 2020 kesin hesaplarının incelenmesinde partilerin Genel Merkez kesin hesaplarının dayanağını oluşturan gelir ve giderlerin belgelendirilmemesi nedeniyle parti sorumluları hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

AYM, Uyanış Partisinin 2023 yılı kesin hesabının incelenmesinde, denetim için istenen bilgilerin istendiği şekliyle verilmemesi, hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması, inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler olduğundan, parti sorumluları hakkında yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.

Mali denetimi yapılan diğer siyasi partilerin belirtilen yıllara ait kesin hesaplarının ise eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verildi.

‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ düzenlemesi haber yapma hakkına sınırlama oldu: İlk çeyrekte 4 gazeteci gözaltına alındı
‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ düzenlemesi haber yapma hakkına sınırlama oldu: İlk çeyrekte 4 gazeteci gözaltına alındı “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” (TCK 217/A) suçu iddiasıyla gazeteciler Furkan Karabay, Alican Uludağ ve Bilal Özcan’ın ardından BirGün muhabiri İsmail Arı da gözaltına alındı. Böylece 2026’nın ilk çeyreğinde bu suç iddiasından şu ana kadar 4 gazeteci gözaltına alınıp, 2’si tutuklanırken, uygulanmaya konduğu Ekim 2022'den Nisan 2025’e kadar 67 gazeteciye soruşturma başlatıldı, 4’ü tutuklandı.
Ankara Barosu Başkanı Av. Köroğlu, gazetecilerin gözaltına alınmasını ve AYM’nin ihlal kararlarını değerlendirdi: ‘Burada yapısal arıza var!’
Ankara Barosu Başkanı Av. Köroğlu, gazetecilerin gözaltına alınmasını ve AYM’nin ihlal kararlarını değerlendirdi: ‘Burada yapısal arıza var!’ Ankara Barosu Başkanı Av. Mustafa Köroğlu; “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” başlıklı Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesinin (TCK 217/A) uygulanması ve Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) ihlal kararılarına yönelik; “Sürekli ihlal üreten bir yargı düzeniyle karşı karşıyayız. Adil yargılanma hakkı, ifade özgürlüğü, kişi özgürlüğü ve güvenliği gibi en temel alanlarda sürekli ihlal konuşuyorsak, burada artık münferit hata değil, yapısal arıza vardır” dedi. Av. Köroğlu; TCK 217/A’dan tutuklanan gazeteciler Alican Uludağ ve İsmail Arı’nın dosyaları hakkında da “Bunun adı hukuk tekniği değildir. Bunun adı, kamuoyunda söylendiği gibi, dosya şişirmektir” ifadelerini kullandı.
‘Halkı yanıltıcı bilgiyi yayma suçu’ Meclis’ten nasıl geçmişti?
‘Halkı yanıltıcı bilgiyi yayma suçu’ Meclis’ten nasıl geçmişti? Bugün gazetecilerin tutuklanmasına sebep olan “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu” Meclis’te görüşülürken, o dönem CHP’nin grup başkanvekili olan Özgür Özel, MHP’li Feti Yıldız’a “Bu kanundan gazeteciler yargılanacak mı?” sorusunu yöneltti. Yıldız, “Yargılanmayacak” dedi. Özel de bunun üzerine “Bu suçtan bal gibi gazeteci yargılanacak” tepkisini gösterdi. Bugün Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanı olan İhsan Baştürk’ün o gün komisyonda “alenen yayma” ifadesinin belirsiz olduğuyla ilgili uyarısı da dinlenmedi.