Anayasa Mahkemesi’nde açılan davada kontenjana ilişkin madde iptal edildi: ‘700 bin öğretmen tazminat alacak’

Yayınlanma: 12.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 12.01.2025 - 04:00

CHP’li 119 milletvekili, yasanın kısmen iptali ve yürürlüğünün durdurulması için Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu. AYM iki madde için iptal kararı verdi. AYM daha sonra 2008 ve 2022’de verdiği kararlarla da uzman/başöğretmenlikle ilgili anayasaya aykırı durumları iptal etti. Öğretmenlik Mesleği Yasası’nın ilgili hükümleri doğrultusunda hazırlanan “Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları Yönetmeliği’’ 2024’te resmileşti.

Eğitimci Maksut Balmuk, uzman öğretmen ve başöğretmenlik tazminatlarına ilişkin gazetemize açıklamalarda bulundu. 2025’teki artışla uzman öğretmenler için 5 bin 771, başöğretmenler için 11 bin 543 lira ilave ödeme yapıldığını söyleyen Balmuk, “CHP dava açmasaydı bugün hiç kimse uzman/başöğretmen tazminatı alamazdı. Çünkü iptal edilen madde kontenjan maddesi idi. Kontenjan maddesine göre öğretmenlerin sadece yüzde 20’si uzman, yüzde 10’u başöğretmen olabilecekti. Bu durumda sistemde var olan 1 milyona yakın öğretmenin sadece 200 bini uzman, 100 bini başöğretmen olacaktı” dedi.

Balmuk, “Hal böyle olunca kontenjanlar sistemin başladığı ilk yıllarda dolmuş olacak daha sonraki yıllarda öğretmenler; açılacak yeni kontenjanlar için yarışacaklardı. Bugün yeni olacaklarla birlikte yaklaşık 350 bin başöğretmen, 350 bin uzman öğretmen tazminat almaya hak kazanacak’’ ifadelerini kullandı.

‘İPTALİ MÜMKÜN DEĞİL’

Uzman/başöğretmen unvanlarının öğretmenler nezdinde bir karşılığı olmadığını ifade eden Balmuk, “Uzman/ başöğretmen uygulamasının tek kazanımı mali olarak sağladığı katkıdır ve bu katkı kıdem esasına göre unvan verilmeden de sağlanabilir. Bu unvanları verip vermemek siyaset kurumunun tercihidir. Tazminatların iptali ya da kaldırılması ise bu aşamadan sonra asla mümkün olmayacaktır. Hiçbir siyasi mekanizma bu noktada tasarruf kullanmaya cesaret dahi edemeyecektir. Unvanlar tartışılır olsa da tazminatlar öğretmenlerin tartışmasız hakkıdır’’ diye konuştu.