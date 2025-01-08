Yayınlanma: 08.01.2025 - 14:18

Güncelleme: 08.01.2025 - 14:18

Yayımlanan takvime göre, il içi ve il dışı öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları bugün sona erecek. Peki, Öğretmen yer değiştirme başvuruları ne zaman? Ayrılma işlemleri ne zaman?

MAZERETE BAĞLI ATAMALARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), kadrolu öğretmenlerin yer değişikliği başvuruları, 30 Aralık 2024-8 Ocak 2025 tarihleri arasında alınacak, atamalar ise 16 Ocak 2025'te yapılacak.

AYRILMA İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

Ataması yapılan öğretmenler, 17 Ocak 2025 itibarıyla ayrılma işlemlerine başlayabilecek.