Kolejde 'cinsel istismar' iddiası... Şikayetçi olan aile sayısı artıyor: Öğretmen tutuklandı!

Yayınlanma: 08.01.2025 - 19:48

Güncelleme: 09.01.2025 - 00:18

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Kartepe’de bulunan özel bir kolejde öğretmen M.A.’nın bazı öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü.

M.A.’nın "Sizi ödüllendireceğim" diyerek sınıftakileri dışarıya çıkardığı ve bazı öğrencileri taciz ettiği de iddia edildi.

ŞİKAYETÇİ OLAN AİLE SAYISI ARTIYOR!

Öğrencilerin durumu ailelerine anlatmasıyla konu polise intikal etti.

M.A., 7 ailenin şikayeti üzerine gözaltına alındı. İfadesi alınan öğretmen M.A’nın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ÖĞRETMEN TUTUKLANDI

Savcı karşısına çıkarılan öğretmen tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şikayet eden ailelerin sayısının ise 9’a yükseldiği öğrenildi.