Anayasa Mahkemesi’nde yine ‘Cumhurbaşkanlığı kararnamesi’ anlaşmazlığı yaşandı

04 Mart 2022 Cuma, 04:00

CHP, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kadrolarına yönelik CBK hükmünü, “yasayla belirlenmesi gereken bir konuda CBK çıkarıldığı ve CBK çıkarma yetkisinin anayasal çerçeve dışında kullanıldığı, yürütme organına genel, sınırsız, esasları ve çerçevesi belirsiz bir düzenleme yetkisinin tanındığı, bu durumun yasama yetkisinin devredilemezliği, anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü ile kuvvetler ayrılığı ilkeleriyle bağdaşmadığı” gerekçesiyle AYM’ye taşımıştı. Başvuruyu görüşen AYM, 16 Aralık’ta oyçokluğu ile reddetti. Kararda, “bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri, teşkilat yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması ile düzenlenmesi kapsamında CBK çıkarılabileceği, kadro belirlenmeden bir kurum ve kuruluşun teşkilatlanmasından söz edilmesinin zor olduğu, bu nedenle söz konusu düzenlemenin anayasaya aykırı olmadığı” savunuldu.

"YETKİ YÖNÜNDEN AYKIRI"

Başkan Arslan, Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan ile üyeler Engin Yıldırım, Emin Kuz ve yakın zamanda emekli olan Celal Mümtaz Akıncı, karara muhalif kaldı. Böylece AYM üyeleri, yine cumhurbaşkanlığına yönelik bir yetki tartışmasında ikiye bölünmüş oldu. Karşı oy yazan üyelerin tamamı, daha önce karara bağlanan benzer içerikli bir başvuruda yazdıkları karşı oy gerekçelerini yineledi. Gökcan, söz konusu maddenin “anayasaya aykırı olduğu gibi bütçe hakkıyla ilgili olduğu düşüncesiyle çoğunluk gerekçesine katılmadığını” belirtirken Hakyemez, düzenlemenin “yetki yönünden anayasaya aykırı olduğunu” vurguladı. Kuz ise “Bütçe hakkı ile ilgili bulunan kadro ihdasının yürütme yetkisine ilişkin konulardan olmamasından dolayı 104. maddenin 17. fıkrasının 1. cümlesine; anayasanın 123. ve 128. maddeleri uyarınca kanunla düzenlenmesi gereken konular arasında yer almasından dolayı da 3. cümlesine göre CBK ile düzenlenemeyeceği açıktır” ifadelerini kullandı.