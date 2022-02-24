AYM'den dernek tesislerine ilişkin karar

24 Şubat 2022 Perşembe, 04:00

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM), derneklerin yurt, pansiyon ve lokal işletmesi ile bunların kapatılmasına ilişkin verdiği iptal kararını hukukçular değerlendirdi. Avukat Doğan Erkan, AYM’nin iptal kararının, bu yurt ve pansiyonların işletilmesi ile kapatılmasının yanı sıra açılmasını da kapsaması gerektiğine dikkat çekti. Erkan, “Bu kararla derneklerin bu tür eklentilerinin açılmasına ilişkin usullerin de kanunla düzenlenmesi gerektiği yorumunu yapabiliriz” dedi.

"HUKUKSAL ENGEL"

Kararın, hukuki açısının yanı sıra “Türkiye’deki somut durum ve şartlarla birlikte değerlendirildiğinde, derneklerin yurt ve pansiyon işletmesinin usullerinin idarenin keyfiyetine bırakılamayacağı yönüyle de önemli” olduğuna dikkat çeken Erkan, “Dernek görünümlü yüzlerce tarikata ait yurt ve pansiyonun, esasen laiklik ilkesine de aykırı biçimde denetlenemez ve usulleri belirsiz biçimde faaliyet göstermesi göz önüne alındığında, bunların işletilmesinin belirsizliğine ve öngörülemezliğine ilişkin bir yasal düzenleme ihtiyacına dikkat çekilmeli” dedi.

Kararın yürürlüğe girmesinin ardından “yasal düzenleme olmadıkça yeni bir dernek yurdu ya da pansiyonunun işletilmeye başlanamayacağına” vurgu yapan Erkan, “Aynı biçimde TBMM’den bir yasal düzenleme olmadıkça bu tür yerlerin kapatılmasına da hukuksal bir engel oluşmaktadır. İktidar bu dokuz ay içinde konuya dair yeni bir yasal düzenleme yapmazsa, mevcut tarikat yurt ve pansiyonlarının kapatılmasına engel çıkarmış olur. Bu bakımdan karar iki yönlüdür. AYM kararına uygun bir yasal düzenleme mutlaka yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.

Kararın, vakıfları da ilgilendirdiğini dolayısıyla vakıflara ait yurt ve pansiyonlarında işletilmesi ve kapatılması usullerine dair yasal düzenleme yapılması gerektiğini aktaran Erkan, “Netice olarak, mevcut tüm dernek ve vakıfların yurt ve pansiyonlarının işletilmesi, bu kararla birlikte kanuni bir dayanaktan yoksun hale gelmiştir” dedi.