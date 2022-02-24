AYM'den dernek tesislerine ilişkin karar
AYM, derneklerin bünyesindeki tesislerinin işletilmesi ve kapatılmasının yönetmelikle düzenlenmesini içeren kanun maddesinin anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline karar verdi.
Anayasa Mahkemesi’nin (AYM), derneklerin yurt, pansiyon ve lokal işletmesi ile bunların kapatılmasına ilişkin verdiği iptal kararını hukukçular değerlendirdi. Avukat Doğan Erkan, AYM’nin iptal kararının, bu yurt ve pansiyonların işletilmesi ile kapatılmasının yanı sıra açılmasını da kapsaması gerektiğine dikkat çekti. Erkan, “Bu kararla derneklerin bu tür eklentilerinin açılmasına ilişkin usullerin de kanunla düzenlenmesi gerektiği yorumunu yapabiliriz” dedi.
"HUKUKSAL ENGEL"
Kararın, hukuki açısının yanı sıra “Türkiye’deki somut durum ve şartlarla birlikte değerlendirildiğinde, derneklerin yurt ve pansiyon işletmesinin usullerinin idarenin keyfiyetine bırakılamayacağı yönüyle de önemli” olduğuna dikkat çeken Erkan, “Dernek görünümlü yüzlerce tarikata ait yurt ve pansiyonun, esasen laiklik ilkesine de aykırı biçimde denetlenemez ve usulleri belirsiz biçimde faaliyet göstermesi göz önüne alındığında, bunların işletilmesinin belirsizliğine ve öngörülemezliğine ilişkin bir yasal düzenleme ihtiyacına dikkat çekilmeli” dedi.
Kararın yürürlüğe girmesinin ardından “yasal düzenleme olmadıkça yeni bir dernek yurdu ya da pansiyonunun işletilmeye başlanamayacağına” vurgu yapan Erkan, “Aynı biçimde TBMM’den bir yasal düzenleme olmadıkça bu tür yerlerin kapatılmasına da hukuksal bir engel oluşmaktadır. İktidar bu dokuz ay içinde konuya dair yeni bir yasal düzenleme yapmazsa, mevcut tarikat yurt ve pansiyonlarının kapatılmasına engel çıkarmış olur. Bu bakımdan karar iki yönlüdür. AYM kararına uygun bir yasal düzenleme mutlaka yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.
Kararın, vakıfları da ilgilendirdiğini dolayısıyla vakıflara ait yurt ve pansiyonlarında işletilmesi ve kapatılması usullerine dair yasal düzenleme yapılması gerektiğini aktaran Erkan, “Netice olarak, mevcut tüm dernek ve vakıfların yurt ve pansiyonlarının işletilmesi, bu kararla birlikte kanuni bir dayanaktan yoksun hale gelmiştir” dedi.
İlgili Haberler
- AYM, cumhurbaşkanına hakaret davasında oybirliği ile 'ihlal' kararı verdi
- AYM'den cezaevinde eski kıyafet kararı
- Sedef Kabaş'tan AYM kararına tepki: Uçak biletimi alsanız dahi gitmem, buradayım
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'Kur krizi yaşanacak, ekmek 7 TL olacak'
- 'İzinli' çakarlı araçlarla düğün konvoyu
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
- AKP'li yurttaşın 2 yılda şaşırtan değişimi
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
En Çok Okunan Haberler
- Umarsız çaresizlik
- Sovyet Rusya Federasyonu!
- Çiller’e ‘umut’ olarak sarılan sefil siyaset
- Rus ruleti
- Ukrayna krizinin arka planında ne var? - A. Bülent MERİÇ
- ‘Herkesi her zaman kandıramazsınız’ - Av. Erol ERTUĞRUL
- Gündemimiz adaylık - Kaya ÇETİN
- AB ülkeleri olağanüstü toplanıyor
- Cemre düştü
- BUGÜN günlerden Cumhuriyet Kitap!