AYM'nin özel güvenlik görevlileriyle ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

24 Şubat 2022 Perşembe, 12:30

Diyarbakır 2. ve Van 3. idare mahkemeleri, baktığı bazı davalarda, 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'daki, bir yıldan fazla ceza alıp, haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilenlerin özel güvenlik görevlisi olamayacaklarına ilişkin hükmün Anayasa'ya aykırı olduğunu ileri sürerek, düzenlemenin iptali istemiyle AYM'ye başvurdu.

Başvurularda, 'hükmün açıklanmasının geri bırakılması' kararının sanık hakkında hüküm ve sonuç doğurmaması gerektiği, buna rağmen kuralla kişinin suçlu olduğu izlenimini uyandıracak işlem ve uygulamalardan kaçınılmasını gerektiren masumiyet karinesinin ihlal edildiği öne sürüldü.

Başvuruları inceleyen Yüksek Mahkeme, iptali istenen kuralın Anayasa'ya aykırı olmadığına ve itirazın reddine karar verdi.

KARARIN GEREKÇESİ

AYM'nin kararında, ilgili kanunda haklarında 'hükmün açıklanmasının geri bırakılması' kararı verilmiş olsa bile kasten işlenen bir suç nedeniyle 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına çarptırılmamanın ya da affa uğramış olsa bile bazı suçlardan mahkum olmamanın, özel güvenlik görevlilerinde aranacak şartlar arasında sayıldığı belirtildi.a