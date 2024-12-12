Anayasa Mahkemesi’nden İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin tartışmaya açık karar: Doğrudan etkilenme yok!

Yayınlanma: 12.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 12.12.2024 - 04:00

Bu kapsamda 29 Ekim Kadınları Derneği Başkanı Şenal Sarıhan ile dernek adına avukat Oya Aydın Göktaş 2023’te Anayasa Mahkemesi’ne çekilme kararına yönelik dava açtı. Sarıhan ile Göktaş, İstanbul Sözleşmesi’nden tek bir imzayla çekilinmesinin; “Özel hayata ve aile hayatına saygı hakkı, adil yargılanma hakkı, etkili başvuru hakkı ve eşitlik ilkesinin” ihlal ettiğini savundu.

Yüksek mahkeme, iki başvuruyu birleştirerek 9 Aralık’ta karara bağladı. Yüksek mahkemenin kararında, söz konusu hak ihlallerine neden olduğu belirtilen işlem ve eylemden başvurucuların kişisel olarak ve doğrudan etkilenmediğini belirtti. Bu gerekçeyle AYM, “İhlal iddialarının ‘kişi bakımından yetkisizlik’ nedeniyle kabul edilemez” olduğuna hükmetti.

‘SEFİL BİR GEREKÇE SUNDULAR’

Gazetemiz Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan Av. Göktaş, “Çok sürpriz bir karardı. Asla beklemiyorduk. Danıştay bile bize ‘Siz bu davada taraf olamazsınız’ demedi. İstanbul Sözleşmesi tüm kadınları ilgilendiriyor. Kadın hakları savunucusu olan dernek taraf olamıyorsa kim taraf olacak? Danıştay’ın bile gerisine düşen AYM, tarihi boyunca kadın hakları konusunda Meclis ve yerel mahkemelerden bile gerici konumda yer alıyor. İstanbul Sözleşmesi uygulamadayken uygulamaktan kaçındı. Şimdi Genel Kurul’da karara bağlanmasını beklerken bir komisyonda iki üye tarafından incelenerek sefil bir gerekçe sundular” dedi.