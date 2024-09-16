Anbean kameraya yansıdı: Motosikletli emlak ofisini kurşunladı!

Yayınlanma: 16.09.2024 - 11:02

Güncelleme: 16.09.2024 - 11:46

Olay, dün 02.00 sıralarında Beylikdüzü Marmara Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir motosikletli, son sürat sokakta ilerleyerek emlak ofisine 3 el tabanca ile ateş etti.

Sabah saatlerinde işyerine gelen emlakçı mermi deliklerini görerek durumu polise haber verdi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve Beylikdüzü Asayiş Büro ekipleri konuyla ilgili olarak çalışma başlatırken, motosikletli şahsın işyerini kurşunlayarak kayıplara karıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.