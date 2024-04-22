Anbean kameraya yansıdı... Taksici ile yolcu arasında kavga!

Maltepe'de ticari taksi şoförü ile yolcu arasında kavga çıktı. Sokağa taşınan kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 22.04.2024 - 11:45
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Olay, dün Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde gece saatlerinde yaşandı.

İddiaya göre, ticari taksi şoförü ile yolcu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Birbirine küfür ve hakaret eden taraflar arasında yaşanan tartışma, ticari taksi şoförünün olay yerine taksici arkadaşlarını çağırmasıyla kavgaya dönüştü.

Çevredeki yurttaşlar, tekme ve yumruklarla birbirine saldıran tarafları güçlükle ayırdı.

Kavganın ardından taksi şoförü aracına binerek yoluna devam etti.

Kavga anı ise çevredeki yurttaşların cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.


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