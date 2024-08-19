Anbean kaydedildi... Düğünde 13 kişinin yaralandığı kavga!
Muğla'nın Bodrum ilçesindeki düğün salonunda davetli aileler arasında çıkan bıçak, şişe ve sandalyelerin kullanıldığı kavga güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Olay, 14 Ağustos saat 00.30 sıralarında Ortakent Mahallesi'nde bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle masada oturan Ö.Ç. ve kardeşi M.R.Ç. ile yan masada oturan grup arasında yan bakma nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine bıçak, şişe ve sandalyelerle saldırdı. Yaşanan arbede sırasında Ö.Ç'nin eşi N.A.Ç., kaynanası N.I., damat M.B. ile gelin B.U. olmak üzere M.S., H.S., I.S., G.T., B.S., H.D., M.B., E.T. ile H.C.K. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar çevre hastanelere sevk edildi. Gelin ve damadın da aralarında bulunduğu 13 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Olayla ilgili Ö.Ç. M.R.Ç., Ç.Ç. ve yaşı küçük Y.Ç. yakalanarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Öte yandan olay anı ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
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