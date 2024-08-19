İstanbul Şişli'de kavga: Bebek arabasıyla saldırdı!
Şişli'de bir grup arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. Bıçak da kullanılan kavga mahalle sakinlerinin uyarılarına rağmen uzun süre devam etti. Taraflardan birinin bebek arabasını kavga ettiği kişiye savurduğu anlar da çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.
İzzetpaşa Mahallesi'nde, dün gece saatlerinde bir grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle taraflar birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavga sırasında bir kişi eline geçirdiği bebek arabasını bıçakla saldıran kişinin üzerine attı.
Saldırgan peşinden koştuğu kişiye bıçakla saldırdı; ardından da yere düştüğü anda tekme attı.
TEKME, YUMRUK, BIÇAK, BEBEK ARABASI
Kavga anı mahalle sakinlerinin cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, tarafların birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı anlar görülüyor. Taraflardan biri hızını alamayıp eline aldığı bebek arabasıyla diğer kişiye saldırıyor.
Sokak boyunca devam eden tekmeli yumruklu kavgada, saldırgan kavganın taraflarından birine bıçakla saldırıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Hayatımda böyle bir rezillik görmedim’
- Sahibi uyurken ayak parmağını kemirdi, hayatını kurtardı
- 450 TL'lik yemek için 100 bin TL bahşiş bırakmıştı
- Ali Koç'a saldıran zanlı için karar verildi
- Aydemir Akbaş'ın cenazesinde arbede çıktı
- Eski Bakan, yer kapma yarışını kazanamamış!
- 'Biletini vermiş, ona ben karışmıyorum'
- Basketbolda tarihi an: İlk dört sayılık basket!
- 'Siz dünyaya açılan bir pencere gibisiniz'
- Rusya'daki depremin ardından yanardağ patladı!