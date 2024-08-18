Balıkesir'de miras kavgası kanlı bitti: 2 ölü

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde miras sebebiyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi.

AA
Yayınlanma: 18.08.2024 - 07:24
Balıkesir'de miras kavgası kanlı bitti: 2 ölü
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Balıkesir Susurluk'a bağlı Eminpınarı Mahallesi'nde yaşayan S.A. (56) ile amcasının oğulları S.A. (46) ve R.A. (48) arasında miras nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında S.A, av tüfeğiyle kuzenleri S.A. ve R.A.'ya birkaç el ateş etti.

Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

R.A. ve kardeşi S.A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayın ardından kaçan S.A., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

R.A. ve S.A.'nın cesetleri, Susurluk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


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