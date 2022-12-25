Pes dedirten hırsızlık: SMA'lı Ali'nin bağış kumbarası çalındı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde pastaneye girip, çekmecedeki para ile SMA hastası Ali Akyüz (2) için konulan bağış kutusunu çalan şüpheli, güvenlik kamerasına yansıdı.
Nusaybin ilçesinde Mardin yolu üzerindeki pasteneye, yaklaşık 10 gün önce gece saatlerinde, giren kapşonlu ve cerrahi maskeli şüpheli, bir süre çekmeceleri karıştırdı.
ANBEAN KAYDEDİLDİ
Şüpheli, bulduğu bir miktar para ve tezgahın üzerinde bulunan ve SMA hastası Ali Akyüz için konulan bağış kumbarasını da çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
HIRSIZ ARANIYOR
Sabah işyerine gelen pastane sahibi hırsızlığı fark edip, şikayette bulundu.
Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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